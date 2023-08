Visite des réserves de la médiathèque Médiathèque Germaine-Tillion Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’Évènement: Saint-Maur-des-Fossés

Val-de-Marne Visite des réserves de la médiathèque Médiathèque Germaine-Tillion Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés. Visite des réserves de la médiathèque Samedi 16 septembre, 11h30, 15h00 Médiathèque Germaine-Tillion A partir de 10 ans Visite des réserves de la médiathèque Venez admirer le plus belles reliures des réserves de la médiathèque, la plus ancienne dans du 16ème siècle ! Médiathèque Germaine-Tillion 23 avenue Henri-Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0148867444 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne Autres Lieu Médiathèque Germaine-Tillion Adresse 23 avenue Henri-Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés Ville Saint-Maur-des-Fossés Departement Val-de-Marne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Germaine-Tillion Saint-Maur-des-Fossés latitude longitude 48.799488;2.488834

Médiathèque Germaine-Tillion Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maur-des-fosses/