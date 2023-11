Formation les gestes qui sauvent Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue, 21 novembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Formation animée par Jean-Luc Pérusin et les pompiers du Bugue. Formation gratuite ouverte à tous..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 20:00:00. EUR.

Médiathèque Gérard Fayolle Rue du jardin public

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Training led by Jean-Luc Pérusin and Le Bugue firefighters. Free training open to all.

Formación dirigida por Jean-Luc Pérusin y los bomberos de Le Bugue. Formación gratuita abierta a todos.

Von Jean-Luc Pérusin und der Feuerwehr von Le Bugue geleitete Schulung. Kostenlose Schulung für alle offen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère