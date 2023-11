Présentation ouvrage « C’est arrivé en Périgord » Médiathèque Gérard FAYOLLE Le Bugue, 10 novembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Évocation de Gérard FAYOLLE par Catherine REBEYROTTE et présentation du dernier ouvrage collectif de l’Académie du Périgord « C’EST ARRIVE EN PERIGORD ».

Médiathèque Gérard FAYOLLE Place du 19 mars 1962

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Evocation of Gérard FAYOLLE by Catherine REBEYROTTE and presentation of the Académie du Périgord?s latest collective work « C?EST ARRIVE EN PERIGORD »

Conferencia de Catherine REBEYROTTE sobre Gérard FAYOLLE y presentación de la última obra colectiva de la Académie du Périgord « C’EST ARRIVE EN PERIGORD »

Catherine REBEYROTTE erinnert an Gérard FAYOLLE und stellt das neueste Gemeinschaftswerk der Académie du Périgord « C?EST ARRIVE EN PERIGORD » vor

