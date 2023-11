Exposition du fond Fayolle Médiathèque Gérard FAYOLLE Le Bugue, 6 novembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Présentation des livres qu’il a édités autour de la Francophonie et de ses ouvrages sur le Périgord, comprenant l’histoire du Bugue..

2023-11-06 fin : 2023-11-10 17:00:00. .

Médiathèque Gérard FAYOLLE Place du 19 mars 1962

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the books he has published on the French-speaking world and his works on Périgord, including the history of Le Bugue.

Presentación de los libros que ha publicado sobre el mundo francófono y de sus obras sobre el Périgord, incluida la historia de Le Bugue.

Vorstellung der von ihm herausgegebenen Bücher über die Frankophonie und seiner Werke über das Périgord, einschließlich der Geschichte von Le Bugue.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère