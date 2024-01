Club de lecture ados : les grands curieux – Samedi 27 janvier Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, samedi 27 janvier 2024.

Club de lecture ados : les grands curieux – Samedi 27 janvier Les romans et les bandes dessinées que le comité de sélection a choisis en novembre sont arrivées et sont sur les starting-blocks pour débarquer en rayon. Samedi 27 janvier, 10h30 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Mais avant de les partager avec tout le monde, ce sera le moment de les découvrir en exclusivité et de les emprunter.

C’est également le moment idéal pour présenter des livres que vous aimez aux autres. C’est aussi de cette manière que vous faites de belles découvertes !

Dès 12 ans

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie

club lecture