Les Nuits de la lecture – Les 19 et 20 janvier Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, vendredi 19 janvier 2024.

Les Nuits de la lecture – Les 19 et 20 janvier La septième édition des nuits de la lecture s’invite à Fenouillet sur le thème du corps. 19 et 20 janvier Médiathèque Georges Wolinski Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T14:30:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

Lectures à voix haute

Venez écouter les plus jeunes lire des histoires ! Ambiance conviviale et plaisir littéraire au menu.

Les petits champions de la lecture de la médiathèque débuteront la soirée avec les textes qu’ils auront choisis puis ce sera au tour des collégiens accompagnés de leurs enseignantes de français de nous captiver par leurs interprétations. Avant de nous quitter, nous vous proposerons un apéritif partagé (amenez une boisson et/ou un grignotage). Idéal pour que nos lecteurs décompressent et pour que les spectateurs échangent leurs impressions avant que chacun regagne son domicile.

Vendredi 19 janvier à 18h00

Médiathèque Wolinski

Tout public – Entrée libre

Stands participatifs

Le lendemain, différents stands seront proposés dans toute la médiathèque. Un parcours autour de la lecture et des mots vous sera proposé. Les adhérents qui le souhaitent pourront tenir ces stands : dictée, jeux de mots, atelier créatif, atelier d’écriture… il y en aura pour tous les goûts.

Samedi 20 janvier de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00

Médiathèque Wolinski

Tout public – Entrée libre

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}]

