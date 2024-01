Café littéraire : les romans policiers – Samedi 13 janvier Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, samedi 13 janvier 2024.

Café littéraire : les romans policiers – Samedi 13 janvier Fans de romans policiers, polars, romans noirs, venez partager votre passion et faire découvrir vos coups de cœur. Samedi 13 janvier, 10h30 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Pour celles et ceux qui pensent ne pas aimer ce genre littéraire, poussez tout de même la porte de la médiathèque car les livres présentés seront divers et variés et vous trouverez sûrement votre bonheur. Peut-être même que vous finirez par aimer le rayon aux dos noirs !

Adultes et ados dès 15 ans

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie

