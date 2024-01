À vos manettes : séance de jeux vidéo – Vendredi 12 janvier Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, vendredi 12 janvier 2024.

À vos manettes : séance de jeux vidéo – Vendredi 12 janvier Pour ce début d’année, la médiathèque propose des nouveaux ateliers autour du numérique ! Vendredi 12 janvier, 16h00 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Une fois par mois, les rendez-vous jeux vidéo se transforment en séance de jeux vidéo collective et intergénérationnelle.

Vendredi 12 janvier, venez jouer à Nintendo Switch Sports

Dès 7 ans*

Gratuit

*Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Pour les personnes mineures, une autorisation parentale et la charte d’utilisation de l’espace jeux vidéo doivent obligatoirement être signées pour permettre l’accès à l’espace jeux vidéo.

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.75.85.99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}]

