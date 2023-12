Atelier jeux de société seniors – Vendredi 5 janvier Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, 5 janvier 2024, Fenouillet.

Atelier jeux de société seniors – Vendredi 5 janvier Vendredi 5 janvier 2024, 14h30 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Vous êtes adeptes de jeux de société, vous voulez vous amuser et passer un moment convivial, ces nouveaux ateliers sont pour vous ! Un grand choix de jeux est disponible, demandez conseil aux bibliothécaires.

Adultes à partir de 60 ans

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}]

atelier jeux de société