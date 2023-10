Heure du film : Atelier de conversation – Du 4 au 26 novembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, 4 novembre 2023, Fenouillet.

Heure du film : Atelier de conversation – Du 4 au 26 novembre 4 – 26 novembre Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Les réfugiés de guerre côtoient les hommes d‘affaires, les étudiants insouciants croisent les victimes de persécutions politiques. Malgré leurs différences, ils partagent des objectifs communs : apprendre la langue et trouver des alliés et des amis pour pouvoir (sur)vivre à l‘étranger. C‘est dans ce lieu rempli d‘espoir où les frontières sociales et culturelles s‘effacent, que des individus, dont les routes ne se seraient jamais croisées, se rencontrent d‘égal à égal.

Tout public

Durée : 1h12

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T16:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:30:00+01:00

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:30:00+01:00

film cinéma