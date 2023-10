Prix littéraire intergénérationnel – Samedi 4 novembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, 4 novembre 2023, Fenouillet.

Samedi 4 novembre, 13h30 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Les participants auront plusieurs mois pour lire les différents titres avant d’échanger entre eux puis de voter en juin pour élire leur livre coup de coeur.

Rejoignez le groupe !

Tout public dès 8 ans

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T13:30:00+01:00 – 2023-11-04T15:00:00+01:00

littérature livre