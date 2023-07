Heure du film : « Les mal-aimés » – Mercredi 16 août Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, 16 août 2023, Fenouillet.

Heure du film : « Les mal-aimés » – Mercredi 16 août Mercredi 16 août, 10h00 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces “mal-aimés” auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

Tout public dès 3 ans

Durée : 36 minutes

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-16T10:00:00+02:00 – 2023-08-16T11:30:00+02:00

