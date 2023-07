Exposition de tableaux et peintures – Du 1er au 26 août Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, 1 août 2023, Fenouillet.

Exposition de tableaux et peintures – Du 1er au 26 août 1 – 26 août Médiathèque Georges Wolinski Renseignements

« Née à Toulouse, j’ai suivi un parcours scolaire dirigé vers les arts graphiques. Après une carrière dans l’administration, je prends ma retraite en 2016 et cela fait maintenant 7 ans que je me suis remise à la peinture à l’huile que j’avais un peu délaissée par manque de temps. Je m’inscris dans une association de peintres à Castelmaurou pour profiter des conseils d’une professeure qualifiée. Très attirée par la découverte de la population d’autres pays, je ramène beaucoup de souvenirs de mes nombreux périples à l’étranger. Adepte du figuratif parfois proche de l’hyperréalisme, mes voyages m’inspirent dans les choix d’une partie de mes tableaux. Je choisis aussi mes sujets en fonction de mes coups de cœur du moment et peins « à l’instinct ». Une lumière, une couleur ou une émotion peuvent m’entrainer sur un chemin différent de mes peintures habituelles. Amatrice, la peinture a toujours fait partie de ma vie. Elle m’aide à me ressourcer et fait ressortir ma sensibilité et ma créativité ». Nicole Canlorbe

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}]

