Atelier créatif pop-up – Mardi 11 juillet Mardi 11 juillet, 14h00 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Il exerce de multiples activités autour de la peinture, du dessin et du livre. Il est à la fois illustrateur, sérigraphe, imprimeur, professeur de dessin, dessinateur de presse, ingénieur papier. Il crée notamment des livres animés.

Tout public dès 7 ans

Dans le cadre de Partir en Livre

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:00:00+02:00

