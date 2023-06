Chasse au trésor dans la ville : à la recherche de la liberté perdue – Mercredi 5 juillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, 5 juillet 2023, Fenouillet.

Allier promenade dans Fenouillet, recherche dans la médiathèque et découverte de livres, films et musiques, voilà ce que les bibliothécaires vous proposent pour cette chasse au trésor. Un indice vous emmenant vers un autre, allez au bout de cette quête et résolvez toutes les énigmes. Cette chasse au trésor n’est pas une course, vous aurez tout le temps nécessaire pour apprécier et vous amuser.

Le premier indice est à récupérer à l’accueil de la médiathèque, vous serez autonome pour le reste.

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T15:30:00+02:00

2023-07-05T17:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:30:00+02:00

