Café littéraire en plein air – Samedi 1er juillet Samedi 1 juillet, 15h00 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Alors munissez-vous de vos lunettes de soleil et de votre chapeau pour éviter d’être éblouis par le soleil et la sélection de livres de la bibliothécaire. Bien sûr, comme toujours, vous êtes invités à présenter vos propres coups de cœur et donner quelques idées de lecture de plage aux autres participants.

Adultes et ados dès 15 ans

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:30:00+02:00

café littéraire