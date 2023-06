Conférences « L’Art de la composition, regard et points de vue » avec Jean-François Falconnier – Samedi 1er juillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, 1 juillet 2023, Fenouillet.

Conférences « L’Art de la composition, regard et points de vue » avec Jean-François Falconnier – Samedi 1er juillet Samedi 1 juillet, 10h30 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Un peu d’histoire de l’art croustillante… Jean-François Falconnier remonte bien au-delà des Grecs pour arriver jusqu’à aujourd’hui.

Certaines règles sont inspirées par la nature et les étoiles. Quels impacts ont-elles sur nos créations ? Harmonie, décentrage, perspective… De l’indus, au sigle de apple en passant par Delacroix. Un petit voyage dans le temps pour toutes et tous.

Téléphone : 05 61 37 21 69

E-mail : rendezvous.fenouillet@gmail.com

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T12:00:00+02:00

