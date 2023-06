Club de lecture : Les p’tits curieux – Samedi 1er juillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, 1 juillet 2023, Fenouillet.

C’est l’occasion idéale pour faire le bilan de l’année écoulée, élire les livres préférés des enfants et faire le plein d’idées lectures avant les grandes vacances. Comme d’habitude, les petits lecteurs pourront présenter un de leurs coups de cœur et partager un goûter. Vous avez envie de tenter l’aventure ? Vous connaissez des enfants qui auraient envie de rejoindre l’équipe des p’tits curieux ? N’hésitez plus, l’animation est gratuite et accessible pour les enfants de 8 à 11 ans.

De 8 à 11 ans

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T12:00:00+02:00

