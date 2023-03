Club de lecture enfants : les p’tits curieux – Samedi 11 mars Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’Évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Club de lecture enfants : les p’tits curieux – Samedi 11 mars Médiathèque Georges Wolinski, 11 mars 2023, Fenouillet. Club de lecture enfants : les p’tits curieux – Samedi 11 mars Samedi 11 mars, 15h00 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription Cette fois-ci, les enfants pourront découvrir une sélection de livres réalisée par la bibliothécaire. Pour changer, ce sont les documentaires jeunesse qui seront au centre de cette rencontre. Durant cette séance, les enfants pourront aussi présenter leurs coups de cœur du moment et partager quelques jeux autour des livres présentés.

De 8 à 11 ans Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T15:00:00+01:00 – 2023-03-11T16:30:00+01:00

2023-03-11T15:00:00+01:00 – 2023-03-11T16:30:00+01:00 club lecture

Détails Catégories d’Évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski Adresse Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet Departement Haute-Garonne Age min 8 Age max 11 Lieu Ville Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet

Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenouillet/

Club de lecture enfants : les p’tits curieux – Samedi 11 mars Médiathèque Georges Wolinski 2023-03-11 was last modified: by Club de lecture enfants : les p’tits curieux – Samedi 11 mars Médiathèque Georges Wolinski Médiathèque Georges Wolinski 11 mars 2023 Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet

Fenouillet Haute-Garonne