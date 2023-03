Café littéraire : poésie et coups de cœur – Samedi 11 mars Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’Évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Café littéraire : poésie et coups de cœur – Samedi 11 mars Médiathèque Georges Wolinski, 11 mars 2023, Fenouillet. Café littéraire : poésie et coups de cœur – Samedi 11 mars Samedi 11 mars, 10h30 Médiathèque Georges Wolinski Renseignements Au programme pour le mois de mars : de la poésie, des coups de cœur et des romans du fonds éphémère de la médiathèque départementale. La sélection sera donc plurithématique, permettant à chaque participant de trouver son bonheur. Adultes et ados dès 15 ans Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:30:00+01:00 – 2023-03-11T12:00:00+01:00

2023-03-11T10:30:00+01:00 – 2023-03-11T12:00:00+01:00 café littéraire

Détails Catégories d’Évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski Adresse Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet Departement Haute-Garonne Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet

Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenouillet/

Café littéraire : poésie et coups de cœur – Samedi 11 mars Médiathèque Georges Wolinski 2023-03-11 was last modified: by Café littéraire : poésie et coups de cœur – Samedi 11 mars Médiathèque Georges Wolinski Médiathèque Georges Wolinski 11 mars 2023 Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet

Fenouillet Haute-Garonne