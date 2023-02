Exposition : « Miroirs d’un instant » – Du 7 au 25 mars Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’Évènement: Fenouillet

Renseignements Tous ces souvenirs qui se sont accumulés au fil du temps lui ont inspiré ce recueil, Miroirs d’un instant, qu’il a mis en forme en mariant la parole à l’image, pour créer des compositions photographiques-couleur, assorties d’haïkus. Lors de l’exposition, Jean Garcia accueille le public pour le plaisir de sensibiliser au charme de l’éphémère, en dévoilant le contexte souvent surprenant de ces prises de vue, tout autant que pour éveiller la curiosité sur la façon de composer ce type de poème… Entrée libre Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 14h30 à 18h00, mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00, samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

