Atelier de cinéma – Les 24 février et 3 mars Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’Évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Atelier de cinéma – Les 24 février et 3 mars Médiathèque Georges Wolinski, 24 février 2023, Fenouillet. Atelier de cinéma – Les 24 février et 3 mars 24 février et 3 mars Médiathèque Georges Wolinski

Sur inscription

Pendant les vacances, venez observer et manipuler des appareils optiques anciens annonçant l’arrivée du cinéma Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie Vous fabriquerez vous-même des images qui s’animent. Vous partirez à la découverte d’un aspect peu connu de l’histoire du cinéma et du cinéma d’animation, en faisant un voyage dans le temps à l’aide des appareils présents. Vendredis 24 février et 3 mars de 10h30 à 12h

Tout public dès 6 ans (accompagnés d’un adulte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T10:30:00+01:00

2023-03-03T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski Adresse Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Departement Haute-Garonne

Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenouillet/

Atelier de cinéma – Les 24 février et 3 mars Médiathèque Georges Wolinski 2023-02-24 was last modified: by Atelier de cinéma – Les 24 février et 3 mars Médiathèque Georges Wolinski Médiathèque Georges Wolinski 24 février 2023 Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet

Fenouillet Haute-Garonne