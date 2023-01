Café cinoch : la comédie – Samedi 4 février Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’Évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Café cinoch : la comédie – Samedi 4 février Médiathèque Georges Wolinski, 4 février 2023, Fenouillet. Café cinoch : la comédie – Samedi 4 février Samedi 4 février, 10h30 Médiathèque Georges Wolinski

Sur inscription

Pour ce café cinoch intergénérationnel, quoi de plus rassembleur que la comédie ! Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie La vidéothécaire présentera des films qui ont marqué l’histoire de ce genre cinématographique ainsi que des nouveautés bientôt dans nos bacs. Durant cette séance, les participants échangeront sur leurs films de comédie préférés et repartiront avec le film de leur choix. Ce samedi matin, vos zygomatiques seront à l’épreuve ! Tout public dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:30:00+01:00

2023-02-04T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski Adresse Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Departement Haute-Garonne

Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenouillet/

Café cinoch : la comédie – Samedi 4 février Médiathèque Georges Wolinski 2023-02-04 was last modified: by Café cinoch : la comédie – Samedi 4 février Médiathèque Georges Wolinski Médiathèque Georges Wolinski 4 février 2023 Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet

Fenouillet Haute-Garonne