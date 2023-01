Exposition « Les coulisses des as de la jungle » – Du 3 janvier au 28 février Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’Évènement: Fenouillet

L’exposition permet de suivre pas à pas les différentes étapes de réalisation du film Les As de la Jungle en compagnie du studio TAT Productions. Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie Elle retrace le processus de création d’un film d’animation en images de synthèse. Affiches de cinéma prêtées par la Bibliothèque départementale. Tout public

Entrée libre

Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 14h30 à 18h00, mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00, samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

2023-01-03T14:30:00+01:00

2023-02-28T18:00:00+01:00

