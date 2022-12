Atelier de sensibilisation au handicap – Du 20 au 29 décembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Atelier de sensibilisation au handicap – Du 20 au 29 décembre Médiathèque Georges Wolinski, 20 décembre 2022, Fenouillet. Atelier de sensibilisation au handicap – Du 20 au 29 décembre 20 – 29 décembre Médiathèque Georges Wolinski

Sur inscription

L’objectif de ces ateliers est de sensibiliser le public en le mettant en situation de handicap Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie C’est un premier pas pour comprendre les différents types de handicap et connaître les ressources adaptées existantes. Le public découvrira des supports documentaires destinés aux personnes en situation de handicap. Il jouera avec une sélection de jeux adaptés et utilisables par toutes et tous. Mardi 20, vendredi 23 et jeudi 29 décembre de 10h30 à 12h00

Tout public dès 7 ans

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-20T10:30:00+01:00

2022-12-29T12:00:00+01:00

