Atelier d'écriture – Samedi 10 décembre Samedi 10 décembre, 10h30 Médiathèque Georges Wolinski

Sur inscription

Ce mois de décembre sera sous le signe du jeu et de l’imagination. Alors que le hall sera envahi de Playmobil, l’atelier d’écriture offrira une belle occasion de leur donner vie. Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie Moment chaleureux et de partage avec des personnes qui adorent écrire, les participants pourront poser, à l’aide de leur plume, leur créativité sur une feuille. Un moment de lecture sera ensuite proposé pour celles et ceux qui le souhaitent. Aucun texte n’est corrigé ou revu par l’animatrice. Aucune compétence particulière à avoir pour participer. Tout public dès 15 ans

Sur inscription auprès de la médiathèque

