Atelier stop motion Playmobil – Mercredi 7 décembre
Mercredi 7 décembre, 14h30
Médiathèque Georges Wolinski

Sur inscription

Venez découvrir en toute simplicité les principes de l’animation image par image : le stop motion ! Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie À l’aide d’un simple téléphone et de son appareil photo, quelques figurines et beaucoup d’imagination, découvrez vos talents de réalisateurs en herbe ! Tout public dès 7 ans

Gratuit

