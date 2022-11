Conférence : Couleur et lumières – Samedi 3 décembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Conférence : Couleur et lumières – Samedi 3 décembre
Samedi 3 décembre, 10h30
Médiathèque Georges Wolinski

Conférence avec Jean-François Falconnier, spécialiste de l’histoire de l’art. Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.fenouillet.fr/wp-content/uploads/2022/11/Flyer_-couleur-fenouillet-A5.pdf »}] Venez découvrir comment fonctionnent les couleurs autant dans la décoration que dans l’architecture, le design, la peinture et la photographie : prisme, couleurs complémentaires, primaires, harmoniques, le fluo, le noir et blanc. Tout public

Gratuit Consultez le flyer de l’événement en cliquant ici.

2022-12-03T10:30:00+01:00

2022-12-03T12:00:00+01:00

