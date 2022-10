Heure du film : Le blob, un génie sans cerveau – Samedi 12 novembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Heure du film : Le blob, un génie sans cerveau – Samedi 12 novembre Médiathèque Georges Wolinski, 12 novembre 2022, Fenouillet. Heure du film : Le blob, un génie sans cerveau – Samedi 12 novembre Samedi 12 novembre, 15h00 Médiathèque Georges Wolinski

Sur réservation

Rencontre avec Jacques Mitsch, réalisateur du film. Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie Ni animal, ni plante, voici le blob. Une cellule géante à l’appétit dévorant, capable de résoudre des problèmes complexes et dotée de surprenantes capacités d’apprentissage. Cet organisme unicellulaire vieux de près d’un milliard d’années défie les canons de la biologie et vient remettre en cause ce que l’on croyait savoir sur l’intelligence. Prix du public au Festival Pariscience. Gratuit

Tout public dès 7 ans

Durée : 52 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T15:00:00+01:00

2022-11-12T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski Adresse Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Departement Haute-Garonne

Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenouillet/

Heure du film : Le blob, un génie sans cerveau – Samedi 12 novembre Médiathèque Georges Wolinski 2022-11-12 was last modified: by Heure du film : Le blob, un génie sans cerveau – Samedi 12 novembre Médiathèque Georges Wolinski Médiathèque Georges Wolinski 12 novembre 2022 Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet

Fenouillet Haute-Garonne