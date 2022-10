Exposition « Jouons ! » – Du 8 au 26 novembre Médiathèque Georges Wolinski, 8 novembre 2022, Fenouillet.

Exposition « Jouons ! » – Du 8 au 26 novembre 8 – 26 novembre Médiathèque Georges Wolinski

Renseignements

JOUONS ! est une exposition participative qui se décline en deux versions autour des thématiques du handicap, des talents et du jeu.

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie

La première déclinaison met à l’honneur des talents, du plus ordinaire au plus extraordinaire. L’exposition se dévoile autour du verbe JOUER et de la notion de TALENT.

La deuxième déclinaison est totalement dédiée au JEU. À destination des plus jeunes (mais pas que !), cette version de l’exposition détourne les photos ou les actions rencontrées en supports ludiques.

Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 14h30 à 18h00, mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00, samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

En partenariat avec Mairie de Toulouse – Le collectif Le petit cowboy



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T14:30:00+01:00

2022-11-26T12:30:00+01:00