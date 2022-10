Exposition : « Derrière le blob, la recherche » – Du 11 octobre au 6 novembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Cette expérience d’une ampleur inédite permettra d’étudier les effets du changement climatique sur le blob, un organisme unicellulaire qui n’est ni animal, ni végétal, ni champignon. Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie Il n’a pas de cerveau mais peut apprendre, voire transmettre des informations en fusionnant avec ses congénères. La question se pose donc de savoir quels seront les effets du changement climatique sur lui, mais aussi sur les espèces de sa famille qui participent à enrichir le sol en minéraux. Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 14h30 à 18h00, mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00, samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 En partenariat avec Toulouse Métropole – Le Quai des savoirs – Le CNRS

