Exposition « Derrière le blob, la recherche » Médiathèque Georges Wolinski de Fenouillet Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Exposition « Derrière le blob, la recherche » Médiathèque Georges Wolinski de Fenouillet, 11 octobre 2022, Fenouillet. Exposition « Derrière le blob, la recherche » 11 octobre – 5 novembre Médiathèque Georges Wolinski

Accès libre et gratuit

Qu’est-ce que la démarche scientifique, quelles sont ses grandes étapes et ses principes incontournables ? Médiathèque Georges Wolinski 31150 FENOUILLET Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.quaidessavoirs.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=71801469 »}, {« link »: « https://www.quaidessavoirs.fr/lumieres-sur-le-quai »}] Derrière le blob, la recherche Une expostion coproduite par le Quai des Savoirs et le CNRS Occitanie Ouest Dans le cadre de la programmation du festival Lumières sur le Quai (20 oct-6 nov) qui se déploie cette année dans la métropole, l’exposition « Derrière le blob, la recherche » est présentée à la médiathèque de Fenouillet, du 11 octobre au 5 novembre. Star des objets de recherche, le blob n’a pas fini de surprendre scientifiques et citoyens. Pour accompagner une grande expérience à l’échelle nationale, le CNRS et le Quai des Savoirs ont décidé de présenter de manière visuelle et accessible ce qu’est la démarche scientifique, ses grandes étapes et principes incontournables. — Crédits : ©CNRS — // Dans le cadre du festival annuel Lumières sur le Quai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-11T14:30:00+02:00

2022-11-05T18:00:00+01:00 Crédits : ©CNRS

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski de Fenouillet Adresse 31150 FENOUILLET Ville Fenouillet Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Georges Wolinski de Fenouillet Fenouillet Departement Haute-Garonne

Médiathèque Georges Wolinski de Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenouillet/

Exposition « Derrière le blob, la recherche » Médiathèque Georges Wolinski de Fenouillet 2022-10-11 was last modified: by Exposition « Derrière le blob, la recherche » Médiathèque Georges Wolinski de Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski de Fenouillet 11 octobre 2022 Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski de Fenouillet Fenouillet

Fenouillet Haute-Garonne