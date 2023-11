Atelier « Si on jouait aux maths ? » Médiathèque Georges Rouault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Atelier « Si on jouait aux maths ? » Médiathèque Georges Rouault Châtellerault, 13 mars 2024, Châtellerault. Atelier « Si on jouait aux maths ? » 13 et 20 mars 2024 Médiathèque Georges Rouault Entrée libre En faisant des expériences et manipulations à travers l’exposition, les jeunes s’initieront au calcul, aux fractions, aux figures géométriques et pourquoi pas, au théorème de Pythagore. Les mathématiques, c’est magique ! Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237075 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-13T14:30:00+01:00 – 2024-03-13T17:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Médiathèque Georges Rouault Adresse 6 rue Georges Rouault 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 5 Age max 99

