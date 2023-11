Si on jouait aux maths ? Médiathèque Georges Rouault Châtellerault, 11 mars 2024, Châtellerault.

Si on jouait aux maths ? 11 – 27 mars 2024 Médiathèque Georges Rouault Entrée libre

Voici une exposition sous forme de jeux, pour faire des maths sans s’en apercevoir.

Elle s’adresse aux enfants depuis la grande maternelle jusqu’au CM2, cependant, bien des adultes se prendront « aux jeux » !

On regarde, on manipule, on réfléchit, on choisit, on élimine, on trie, on expérimente , on interroge, on compte enfin…on joue.

25 jeux sont mis à disposition pour appréhender des notions mathématiques telles que le calcul, les fractions, les figures géométriques, l’ordre croissant, voire le théorème de Pythagore. Les mathématiques, c’est magique !

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-11T10:00:00+01:00 – 2024-03-11T12:00:00+01:00

2024-03-27T13:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:00:00+01:00

Anim’expo