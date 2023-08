Scoop Médiathèque Georges Rouault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Scoop Médiathèque Georges Rouault Châtellerault, 10 octobre 2023, Châtellerault. Scoop Mardi 10 octobre, 14h00 Médiathèque Georges Rouault Venez découvrir les dernières nouveautés en romans et en romans policiers présentées par vos bibliothécaires. Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 23 70 75 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 75 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T14:00:00+02:00 – 2023-10-10T15:30:00+02:00

2023-10-10T14:00:00+02:00 – 2023-10-10T15:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Médiathèque Georges Rouault Adresse 6 rue Georges Rouault 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Georges Rouault Châtellerault latitude longitude 46.802767;0.541999

Médiathèque Georges Rouault Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/