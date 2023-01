Rencontre avec Qu Lan, autrice et illustratrice jeunesse Médiathèque Georges Rouault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Rencontre avec Qu Lan, autrice et illustratrice jeunesse Médiathèque Georges Rouault, 29 mars 2023, Châtellerault. Rencontre avec Qu Lan, autrice et illustratrice jeunesse Mercredi 29 mars, 14h30, 15h30 Médiathèque Georges Rouault

Dans le cadre d'Histoires de lire

Médiathèque Georges Rouault
6 rue Georges Rouault
86100 Châtellerault

05 49 23 70 75

05 49 23 70 75 Formée à l’école des Beaux-Arts de Chine, c’est en France que Qu Lan exerce ses différents talents d’auteur-illustrateur d’albums pour la jeunesse mais aussi de graphiste designer. Ses ouvrages sont publiés chez de nombreux éditeurs de Chine comme de France.

Après un temps de présentation de son métier et de sa façon de travailler, Qu Lan mènera un atelier de calligraphie chinoise.

A 14h30 : rencontre tout public à 14h30.

A 15h30 : atelier pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription.

