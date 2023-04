Atelier d’écriture ludique médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Atelier d’écriture ludique médiathèque Georges-Duhamel, 6 avril 2023, Mantes-la-Jolie. Atelier d’écriture ludique Jeudi 6 avril, 10h00 médiathèque Georges-Duhamel inscription auprès des médiathèques C’est un atelier réfléxif pour valoriser le potentiel créatif de chacun. : amener les participants à utiliser les 10 mots de la francophonie en découvrant la littérature, la peinture et la musique, par le biais de documents supports : découvrir les définitions, les synonymes. Ensuite, en s’inspirant de ces 10 mots, créer ou racontrer une histoire. médiathèque Georges-Duhamel Square Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France +33 (0)1 34 78 81 01 https://biblios.gpseo.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

