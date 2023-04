Matchs d’improvisation médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines

Matchs d’improvisation médiathèque Georges-Duhamel, 4 mars 2023, Mantes-la-Jolie. Matchs d’improvisation Samedi 4 mars, 15h00 médiathèque Georges-Duhamel Participer à un jeu d’improvisations et de créativité orale entre plusieurs participants : ll s’agit d’improviser une histoire en donnant du sens aux mots donnés qui seront tirés au sort par un arbitre. C’est un moment de jeu créatif pour laisser exprimer son imagination dans une forme narrative où les mots et les phrases s’enchainent au fur et à mesure d’une pensée qui a libre recours. Sur place des équipes de 10 volontaires s’affronteront pour un combat de mots…Cet atelier est animé par l’artiste conteur et comédien Tonton Badou. médiathèque Georges-Duhamel Square Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France +33 (0)1 34 78 81 01 https://biblios.gpseo.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T15:00:00+01:00 – 2023-03-04T18:00:00+01:00

2023-03-04T15:00:00+01:00 – 2023-03-04T18:00:00+01:00 ©Tonton Badou

Détails Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie, Yvelines Autres Lieu médiathèque Georges-Duhamel Adresse Square Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie Ville Mantes-la-Jolie Departement Yvelines Age min 7 Age max 99 Lieu Ville médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie

médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mantes-la-jolie/

Matchs d’improvisation médiathèque Georges-Duhamel 2023-03-04 was last modified: by Matchs d’improvisation médiathèque Georges-Duhamel médiathèque Georges-Duhamel 4 mars 2023 Mantes-la-Jolie Médiathèque Georges-Duhamel Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie Yvelines