Petite forme qui précède la future création de l’autrice et metteuse en scène Kathleen Fortin.Elle souhaite interroger par ce spectacle son rapport pour le moins paradoxal à la chasse : elle a peur des chasseurs, de leur arme, de leur capacité à donner la mort, que ce soit à un sanglier ou à un promeneur, mais el adore le saucisson de sanglier ! …« J’habite un territoire de chasse. Dans les Vosges du nord. Une forêt giboyeuse. Le roi de la forêt y trône. Et les 4×4 parfois, certains week-ends.Comme certains, je m’interroge sur mon rapport à la forêt, à la nature, à sa capacité à nous nourrir, et, par conséquent, à mon rapport à cette chasse. Et la mort en toile de fond…Quand je parle de ce projet d’aller enquêter sur mon rapport personnel à cette pratique, tout de suite, on me demande si je suis pour ou contre. Vegan ou carnivore. Comme s’il fallait prendre position… Et me reviennent les mots d’un certain président des Etats-Unis :« Si vous n’êtes pas avec nous, c’est que vous êtes contre nous… »Et si j’étais d’aucun camp. Juste une petite nana de 50 kg, qui se pose mille et une questions.Qui sait que les réponses ne sont que point de vue, que ce sont dans les zones grises que nous grandissons »Kathleen FortinPetite forme de 30 minutes suivie d’une causerie animée par l’association ReNard.

Médiathèque Georges Delaw Rue des anciens d’Afrique du Nord

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



With this show, she wants to explore her paradoxical relationship with hunting: she’s afraid of hunters, of their weapons, of their ability to kill, whether a wild boar or a walker, but she loves wild boar sausage!… » I live in a hunting territory I live in hunting territory. In the northern Vosges. A forest full of game. The king of the forest reigns supreme. Like some people, I wonder about my relationship with the forest, with nature, with its capacity to nourish us, and, consequently, with hunting. When I talk about this project to investigate my personal relationship with this practice, people immediately ask me if I’m for or against it. Vegan or carnivore. As if I had to take a stand? I’m reminded of the words of a certain American president: « If you’re not with us, it means you’re against us… » And if I wasn’t on either side. Just a little 50-kg chick, who asks herself a thousand and one questions, who knows that the answers are only points of view, that it’s in the gray areas that we grow « Kathleen Fortin30-minute short form followed by a talk hosted by the ReNard association

En este espectáculo, quiere explorar su relación con la caza, que es cuando menos paradójica: tiene miedo de los cazadores, de sus armas, de su capacidad para matar, ya sea un jabalí o un caminante, ¡pero le encanta la salchicha de jabalí! ? Vivo en una zona de caza. En los Vosgos del norte. Un bosque lleno de caza. El rey del bosque reina supremo. Como algunas personas, me pregunto por mi relación con el bosque, con la naturaleza, con su capacidad para alimentarnos y, por tanto, con la caza. Cuando hablo de este proyecto para investigar mi relación personal con esta práctica, la gente enseguida me pregunta si estoy a favor o en contra. Vegano o carnívoro. Como si tuviera que posicionarme Y me vienen a la mente las palabras de cierto Presidente de los Estados Unidos: « Si no estás con nosotros, significa que estás contra nosotros? Y si yo no estuviera en ningún bando? Sólo una niña de 50 kg, que se hace mil y una preguntas, que sabe que las respuestas son sólo puntos de vista, que es en las zonas grises donde crecemos « Kathleen FortinPequeña forma de 30 minutos seguida de una charla organizada por la asociación ReNard

Die Autorin und Regisseurin Kathleen Fortin möchte mit diesem Stück ihr paradoxes Verhältnis zur Jagd hinterfragen: Sie hat Angst vor den Jägern, vor ihren Waffen, vor ihrer Fähigkeit, den Tod zu bringen, sei es für ein Wildschwein oder einen Spaziergänger, aber el liebt Wildschweinwurst! ? » Ich lebe in einem Jagdrevier. In den Nordvogesen. Ein Wald, in dem es viel Wild gibt. Dort thront der König des Waldes. Wie manche Menschen stelle ich mir die Frage nach meiner Beziehung zum Wald, zur Natur, zu ihrer Fähigkeit, uns zu ernähren, und folglich auch nach meiner Beziehung zu dieser Jagd. Wenn ich von meinem Vorhaben erzähle, meine persönliche Beziehung zu dieser Praxis zu erforschen, werde ich sofort gefragt, ob ich dafür oder dagegen bin. Vegan oder Fleischfresser? Als ob man Stellung beziehen müsste? Und mir fallen die Worte eines gewissen US-Präsidenten ein: « Wenn Sie nicht für uns sind, sind Sie gegen uns… » Und wenn ich auf keiner Seite stehe? Nur eine kleine Frau von 50 kg, die sich tausend und eine Frage stellt, die weiß, dass die Antworten nur aus Sichtweisen bestehen, dass es die Grauzonen sind, in denen wir aufwachsen « Kathleen FortinKleine Form von 30 Minuten, gefolgt von einem Gespräch, das von der Vereinigung ReNard geleitet wird

