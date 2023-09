Exposition « André Galland croquiste reporter » Médiathèque Georges-Delaw Sedan, 16 septembre 2023, Sedan.

Exposition « André Galland croquiste reporter » 16 et 17 septembre Médiathèque Georges-Delaw Gratuit, entrée libre

Artiste sedanais formé aux Beaux-Arts de Paris et aux Arts décoratifs, André Galland était un artiste complet. A la fois illustrateur, dessinateur, croquiste-reporter, affichiste, lithographe… Ses oeuvres retranscrivent le mouvement avec beaucoup de soin : André Galland utilisait pour dessiner la technique dite des « points d’os ». Venez découvrir ses dessins, illustrations, croquis, lithographies et affiches à la Médiathèque Georges Delaw. L’exposition est réalisée en partenariat avec l’association Art et Passion du Livre en Ardenne.

Médiathèque Georges-Delaw Rue des Anciens d’Afrique du Nord, Corne de Soissons, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 29 26 48 https://mediatheques.ardenne-metropole.fr C’est en 1809 qu’est créée la Bibliothèque municipale de Sedan. Le fonds de livres est constitué à partir des restes de différentes bibliothèques d’origines variées, récupérés dans le cadre des confiscations révolutionnaires :

– la bibliothèque de l’Académie protestante de Sedan, créée au XVIIe siècle sous l’impulsion du Prince de Sedan Henri de la Tour d’Auvergne (bibliothèque qui fut dispersée en 1642 lors de l’annexion de Sedan par la France) ;

– la bibliothèque catholique du Collège de Jésuites (établissement créé au XVIIe siècle) ;

– la bibliothèque du Couvent des Capucins de Sedan.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Médiathèque Georges Delaw – Ardenne Métropole