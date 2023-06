Atelier d’été BD-Manga par Nekomix Médiathèque George-Sand Saint-Germain-en-Laye, 19 juillet 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Atelier d’été BD-Manga par Nekomix 19 et 21 juillet Médiathèque George-Sand Entrée gratuite sur inscription

Pendant les vacances, tout peut arriver ! Imaginez votre héros préféré en vacances dans d’incroyables aventures et apprenez à les raconter sous la forme d’une planche de BD ou de manga. Durée : 3h.

L’atelier du mercredi 19 juillet s’adresse aux enfants de 8 à 10 ans.

L’atelier du vendredi 21 juillet s’adresse aux jeunes de 11 à 14 ans.

https://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/fr/agenda/agenda-calendrier/279-atelier-d-ete-bd-manga

Médiathèque George-Sand 44 rue de l'Aurore 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 70 46 40 59 https://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/fr/ Une médiathèque de proximité à deux pas des commerces et services de la place des Rotondes dans le quartier du Bel-Air.

Ouverte en 2002, la médiathèque George-Sand, d’une surface de 500 m2, abrite un espace jeunesse et un espace adultes équipés de fauteuils et de tables de lecture. Livres, presse, DVD et CD y sont présentés en libre-accès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

