NUITS DE LA LECTURE 2023 Médiathèque Galilée Oissel Catégories d’Évènement: Oissel

Seine-Maritime

NUITS DE LA LECTURE 2023 Médiathèque Galilée, 21 janvier 2023, Oissel. NUITS DE LA LECTURE 2023 Samedi 21 janvier, 15h00 Médiathèque Galilée

Entrée livre sur réservation, places limitées

Lecture et méditation : Fais-moi peur ! Médiathèque Galilée Place du Château d’eau 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie Installez-vous confortablement. Fermez les yeux tres doucement et mettez-vous à l’écoute …

Cette 7ème édition de Nuits de la lecture se tournera vers les sensations fortes, puisque le thème choisi est celui de la peur. Bertrand et l’association Pleine présence vous proposeront des lectures de textes autour de la peur entrecoupées d’exercices de relaxation.

Préparez vos tapis de sol (non fournis) …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T15:00:00+01:00

2023-01-21T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Oissel, Seine-Maritime Autres Lieu Médiathèque Galilée Adresse Place du Château d'eau 76350 OISSEL Ville Oissel lieuville Médiathèque Galilée Oissel Departement Seine-Maritime

Médiathèque Galilée Oissel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oissel/

NUITS DE LA LECTURE 2023 Médiathèque Galilée 2023-01-21 was last modified: by NUITS DE LA LECTURE 2023 Médiathèque Galilée Médiathèque Galilée 21 janvier 2023 Médiathèque Galilée Oissel Oissel

Oissel Seine-Maritime