Gironde CULTURE ET SANTÉ : « L’ART ET L’AUTISME : REGARDS CROISÉS » Médiathèque Gabriela Mistral Artigues-près-Bordeaux, 15 novembre 2023, Artigues-près-Bordeaux. CULTURE ET SANTÉ : « L’ART ET L’AUTISME : REGARDS CROISÉS » Mercredi 15 novembre, 18h30 Médiathèque Gabriela Mistral En lien avec différents acteurs du territoire, la médiathèque reçoit le 15 novembre en début de soirée deux créateurs sensibilisés à la question de l’autisme. Ce rendez-vous sera l’occasion de présenter deux projets, un court-métrage documentaire autobiographique et une exposition, suivie d’un échange avec les deux créateurs.

Organisé par la ville d'Artigues-près-Bordeaux et la médiathèque Gabriela Mistral en partenariat avec Kévin Biette (photographe) et Aïcha Guillard Ghembaza (réalisatrice).

Médiathèque Gabriela Mistral
Allée Bétailhe, 33370 Artigues-près-Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-15T18:30:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00

