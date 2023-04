FESTIVAL DU JEU « ET SI ON JOUAIT ? » Médiathèque Freyming-Merlebach Catégories d’Évènement: Freyming-Merlebach

Moselle . Le festival du jeu est de retour avec ses jeux de société, ses escape games et ses animations sur scène, toujours avec les bénévoles des Tables de l’Imaginaire. lamediatheque.fm@gmail.com +33 3 87 00 23 48 https://freyming-merlebach.c3rb.org/ UNSPLASH Karthik Balakhrishnan

dernière mise à jour : 2023-03-09 par

