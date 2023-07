Visite de la médiathèque Françoise-Sagan et déambulation dans ses abords à la découverte des traces du passé du clos Saint-Lazare Médiathèque Françoise-Sagan Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite de la médiathèque Françoise-Sagan et déambulation dans ses abords à la découverte des traces du passé du clos Saint-Lazare Médiathèque Françoise-Sagan Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite de la médiathèque Françoise-Sagan et déambulation dans ses abords à la découverte des traces du passé du clos Saint-Lazare Samedi 16 septembre, 15h00 Médiathèque Françoise-Sagan Entrée libre, sur inscription La médiathèque Françoise-Sagan, nichée dans l’écrin du jardin Saint-Lazare, paraît aujourd’hui un havre de paix à deux pas du tumulte des gares du 10e. Elle a remplacé un hôpital-infirmerie préservé lors de la démolition de la prison Saint-Lazare en 1940. Cette prison, créée pendant la Révolution, résultait elle-même de la transformation des bâtiments d’un gigantesque domaine religieux, le clos Saint-Lazare, non encore urbanisé au début du XIXe siècle.

La visite est prévue en trois temps de 15 à 17 heures : – Auditorium : présentation introductive en images et cartes des métamorphoses successives du lieu, – Visite de la médiathèque jusqu’à son toit panoramique, – Déambulation dans les abords immédiats de la médiathèque, à la découverte des traces du passé dans la partie sud-est du Clos Saint-Lazare. Médiathèque Françoise-Sagan 8 rue Léon-Schwartzenberg 75010 Paris Paris 75010 Paris 10e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 24 69 70 https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan [{« type »: « email », « value »: « carine.chamoin@paris.fr »}] La médiathèque Françoise-Sagan s’inscrit dans un lieu emblématique de l’histoire parisienne, le Carré Saint-Lazare, qui existe depuis le XIIe siècle. D’abord léproserie puis Congrégation de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul, il se transforme en lieu de détention sous la Révolution, puis en prison-hôpital pour femmes au début du XIXe siècle. Le bâtiment actuel est ce qui reste de l’hôpital érigé au XIXe siècle par Louis-Pierre Baltard. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Lieu
Médiathèque Françoise-Sagan
Adresse
8 rue Léon-Schwartzenberg 75010 Paris
Ville
Paris

