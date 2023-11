Noël à la médiathèque Médiathèque Françoise Giroud Labarthe-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labarthe-sur-Lèze Noël à la médiathèque Médiathèque Françoise Giroud Labarthe-sur-Lèze, 1 décembre 2023, Labarthe-sur-Lèze. Noël à la médiathèque 1 – 23 décembre Médiathèque Françoise Giroud Entrée libre Loisirs créatifs pour enfants et adultes

Rendez-vous des 11/17 ans

Lecture pour enfants

Spectacle jeune public

Demandez le programme à la médiathèque! Médiathèque Françoise Giroud Labarthe-sur-Lèze Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie

