Samedi 18 novembre à 10h et 11h30 : Lecture sur le harcèlement scolaire

Mercredi 22 novembre à 18h : Rendez-vous des 11/17 ans sur le Cyber harcèlement

Jeudi 30 novembre à 20h: Soirée rencontre avec la Maison de Protection des Familles (MPF 31)

Samedi 2 décembre à 14h: spectacle « Complexes » de la COmpagnie Agit

Du 1er novembre au 30 novembre: exposition « Les Coulisses du Web », prêt de la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne

Informations et réservations au 05 34 47 01 04

