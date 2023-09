Les animaux nocturnes Médiathèque Françoise Giroud Labarthe-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labarthe-sur-Lèze Les animaux nocturnes Médiathèque Françoise Giroud Labarthe-sur-Lèze, 12 octobre 2023, Labarthe-sur-Lèze. Les animaux nocturnes Jeudi 12 octobre, 19h30 Médiathèque Françoise Giroud Entrée libre, sur inscription Mélodieux amphibiens,

véloces chauves-souris, mystique scutigère ou hérisson fouineur,

venez découvrir le cycle de vie de ces espèces aux mœurs

noctambules, comprendre pourquoi ces animaux ont fait de la nuit

leur royaume et mieux anticiper l’impact de nos activités sur leur

préservation. Médiathèque Françoise Giroud Labarthe-sur-Lèze Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 47 01 04 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T19:30:00+02:00 – 2023-10-12T21:00:00+02:00

2023-10-12T19:30:00+02:00 – 2023-10-12T21:00:00+02:00 Mairie de Labarthe-sur-Lèze Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Labarthe-sur-Lèze Autres Lieu Médiathèque Françoise Giroud Adresse Labarthe-sur-Lèze Ville Labarthe-sur-Lèze Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Françoise Giroud Labarthe-sur-Lèze latitude longitude 43.452435;1.400508

Médiathèque Françoise Giroud Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labarthe-sur-leze/