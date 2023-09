Les valeurs du rugby Médiathèque Françoise Giroud Labarthe-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Les valeurs du rugby
Jeudi 28 septembre, 19h30
Médiathèque Françoise Giroud
Entrée libre, sur inscription

Cette conférence est l'occasion de découvrir l'histoire du rugby et de ses valeurs depuis sa création jusqu'à nos jours.

Médiathèque Françoise Giroud
Labarthe-sur-Lèze
Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie

2023-09-28T19:30:00+02:00 – 2023-09-28T21:00:00+02:00

2023-09-28T19:30:00+02:00 – 2023-09-28T21:00:00+02:00

