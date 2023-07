Conférence « Sarah Bernhardt, icône du glamour » par Pierre-André Hélène Médiathèque François-Villon Bourg-la-Reine Catégories d’Évènement: Bourg-la-Reine

Hauts-de-Seine Conférence « Sarah Bernhardt, icône du glamour » par Pierre-André Hélène Médiathèque François-Villon Bourg-la-Reine, 17 septembre 2023, Bourg-la-Reine. Conférence « Sarah Bernhardt, icône du glamour » par Pierre-André Hélène Dimanche 17 septembre, 16h00 Médiathèque François-Villon Entrée libre Conférence « Sarah Bernhardt, icône du glamour » par Pierre-André Hélène Jean Cocteau a inventé pour elle l’expression « monstre sacré », Victor Hugo parlait de sa « voix d’or » : Sarah Bernhardt est considérée comme la première véritable « étoile » au monde. Pour commémorer le centième anniversaire de sa disparition le 26 mars 1923, l’historien de l’art Pierre-André Hélène revient sur son parcours de tragédienne et son tempérament flamboyant. Médiathèque François-Villon 2-4 rue Le Bouvier 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.bourg-la-reine.fr Architecture pionnière en matière d’équipement culturel, la Médiathèque François Villon a ouvert ses portes en janvier 2015. Lieu d’échanges, de découvertes et de loisirs, elle est l’œuvre de Pascale Guédot, lauréate de l’Equerre d’argent en 2010. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

